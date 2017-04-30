Кулакова: не верю, что с астмой можно бегать, просто норвежцам всё прощается

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Кулакова прокомментировала использование норвежскими лыжниками препаратов против астмы

«Норвежские лыжники сильно жалуются, что у них от мороза начинается астма? Не знаю. Астма – страшная болезнь. У меня брат ей страдал, и умер, когда не успел дотянуться до пузырька с лекарством. Ни за что не поверю, что с таким диагнозом можно бегать. Просто норвежцам все прощается, в этом всё дело.

Помню, перед Олимпиадой-1976 в Инсбруке было очень холодно, минус 20. Мы проводили контрольную тренировку, и надышались. У меня начался насморк, ночью перед гонкой заложило нос. Закапала сосудосуживающее, а у меня после финиша нашли какой-то эфедрин. Но я же больная бежала! У меня язык к небу прилип так, что я плюнуть не могла, а меня обвинили в допинге и отняли медаль. Знаете, как я тогда плакала? Никогда не поверю, что с таких капелек у меня вдруг взялась дополнительная сила. До сих пор не согласна с тем наказанием", — рассказала Кулакова.