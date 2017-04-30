Свищёв: нам предстоит самый сложный исполком в истории Федерации кёрлинга России

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал выступление россиян Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого на чемпионате мира по кёрлингу в дабл-миксте, где они стали девятыми, а также поделился ожиданиями от исполкома федерации, который пройдёт 15 мая.

«Я не сомневался в том, что наша сборная отберётся на Олимпиаду. Должна была быть какая-то фантастика, чтобы они не отобрались. Но я, конечно, расстроен, что в целом сыграли они на турнире не очень удачно. Однако у каждой команды, даже самой именитой, бывают неудачные игры и периоды. У нас впереди серьёзный сезон, подготовка к олимпийскому турниру. Думаю, наши ребята достойно его проведут и порадуют наших болельщиков. Моё личное мнение – я не вижу оснований предъявлять серьёзные претензии Василию Гудину. Он зарекомендовал себя как хороший тренер – успешно работал и с мужской сборной, и со смешанными парами. Именно он привёл сборную в прошлом году к победе на чемпионате мира. Я считаю, что ему надо дать возможность дальше тренировать команду.

У нас будет, наверное, самый сложный исполком за весь период существования нашей федерации. Очень много вопросов, да и парни сейчас подлили масла в огонь, неудачно выступив на чемпионате мира, – надо понять, кто из них поедет на олимпийский отборочный турнир, как будет строиться команда. Вопрос о необходимости проведения отбора среди смешанных пар, конечно, будет рассматриваться, и исполком примет решение. Наш основной критерий по отбору на чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры, – спортивный, прежде всего это победа в отборочном турнире. У нас не так много команд высокого уровня среди смешанных пар – их всего две-три», — приводит слова Свищёва официальный сайт Федерации кёрлинга России.