Васильев: Россия пострадала, но вышла с наименьшими потерями из ситуации с IBU

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову прокомментировал решение Международного союза биатлонистов о проведении одного из этапов Кубка мира в сезоне-2017/18 в Тюмени, а также оценил шансы этого города вернуть право проведения чемпоината мира — 2021.

«Бессеберг всегда был человеком прагматичным. Но надо учитывать, что, как и любой чиновник, он зависит от многих вещей. На каком-то этапе он не мог принять чью-то сторону, но в то же время он понимает, что происходящее сейчас вокруг России — временное явление, а через некоторое время всё встанет на свои места. Учитывая этот факт, необходимо соблюдать рамки приличия и не делать резких движений. Бессеберг принял определённые меры, но достаточно мягкие, поэтому все стороны остались относительно довольны. Мы, конечно, пострадали, но вышли с наименьшими потерями. Время прошло, страсти улеглись, и постепенно всё становится на свои места.

Что касается чемпионата мира — 2021, то всё будет зависеть именно от статуса РУСАДА. Других оснований отказать нам в проведении чемпионата мира и других серьёзных турниров нет. Другое дело, что наши недруги пытаются затянуть процесс восстановления РУСАДА, но над этим должны уже работать наши дипломаты из олимпийского комитета. Они должны представить такие аргументы, которые будет нечем крыть. Думаю, восстановление РУСАДА — это просто вопрос времени", — рассказал Васильев.