Селби: Хиггинс хочет догнать О'Салливана по количеству побед на ЧМ по снукеру

Двукратный чемпион мира по снукеру англичанин Марк Селби рассказал о своих ожиданиях от встречи с шотландцем Джоном Хиггинсом в финале чемпионата мира — 2017.

«Я с нетерпением жду начала матча! Это просто фантастическая возможность. Мне предстоит очень тяжёлый матч, потому что Джон — прекрасный снукерист, один из лучших в истории. В случае победы он сравняется с Ронни О'Салливаном по количеству побед на чемпионатах мира. Так что он может творить историю и, конечно, будет к этому стремиться», — приводит слова Селби The Guardian.