Мамедьяров выиграл Мемориал Гашимова, Крамник стал вторым

В девятом туре Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире (Азербайджан) российский гроссмейстер Владимир Крамник выиграл у украинца Павла Эльянова.

Остальные партии тура завершились вничью. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым. Американец Уэсли Со с индийцем Пенталой Харикришна, азербайджанец Теймур Раджабов с россиянином Сергеем Карякиным, поляк Радослав Войташек с англичанином Майклом Адамсом.

Набрав 5,5 очков из 9, победителем турнира стал Мамедьяров. Гроссмейстер из Азербайджана повторил свой прошлогодний успех. По 5 очков набрали Владимир Крамник, Уэсли Со и Веселин Топалов. По дополнительным показателям вторым стал Крамник, а третьим — Со.

Итоговое положение

1. Шахрияр Мамедьяров — 5,5.

2. Владимир Крамник – 5.

3. Уэсли Со – 5.

4. Веселин Топалов – 5.

5. Сергей Карякин – 4.

6. Радослав Войташек – 4.

7. Майкл Адамс – 4.

8. Теймур Раджабов – 4.

9. Павел Эльянов – 3,5.

10. Пентала Харикришна — 3,5.