Российские рапиристки стал четвёртыми в командных соревнованиях на этапе КМ

Российские рапиристки остановились в шаге от пьедестала в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходил в Германии. Победу одержали спортсменки из Италии, второе место досталось хозяйкам соревнований, а замкнули тройку призёров представительницы Франции.

Фехтование. Этап Кубка мира. Таубербишофсхайм, Германия

Женщины. Рапира. Команды

1. Италия.

2. Германия.

3. Франция.

4. Россия.

В индивидуальных соревнованиях представительница сборной России Инна Дериглазова завоевала бронзовую медаль.