Российские рапиристки стал четвёртыми в командных соревнованиях на этапе КМ

Российские рапиристки остановились в шаге от пьедестала в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходил в Германии. Победу одержали спортсменки из Италии, второе место досталось хозяйкам соревнований, а замкнули тройку призёров представительницы Франции.
Фехтование. Этап Кубка мира. Таубербишофсхайм, Германия
Женщины. Рапира. Команды
1. Италия.
2. Германия.
3. Франция.
4. Россия.
В индивидуальных соревнованиях представительница сборной России Инна Дериглазова завоевала бронзовую медаль.