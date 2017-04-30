Афремова выиграла этап Кубка Европы по велоспорту — BMX

Российская спортсменка Наталья Афремова победила на четвёртом этапе Кубка Европы по велоспорту — BMX в Эрпе (Нидерланды). В финальном заезде Афремова финишировала первой, второй стала её соотечественница Ярослава Бондаренко, третьей — Сара Зайлер из Германии.

У мужчин первенствовал хозяин трассы Ник Кимманн, вторым стал россиянин Евгений Комаров, третьим — Хелвийс Бабрис из Латвии.

Накануне там же, в Эрпе, прошёл третий этап Кубка Европы, на котором Бондаренко завоевала бронзу.

Для сборной России гонки европейского Кубка стали заключительным этапом подготовки к стартующему на следующей неделе в Арнеме первому этапу Кубка мира по велоспорту — BMX.