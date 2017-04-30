Карякин: две блестящие победы и два глупых поражения — так я провёл турнир

Российский гроссмейстер Сергей Карякин подвёл итоги своего выступления на мемориале Вугара Гашимова в Азербайджане

«Две блестящие победы, два глупых поражения и пять уверенных ничьих. Вот что произошло со мной на мемориале Гашимова», – написал Карякин на своей странице в «Твиттере».

Карякин выиграл у болгарина Веселина Топалова и украинца Павла Эльянова, потерпел поражения от американца Уэсли Со и британца Майкла Адамса. Победу на турнире второй год подряд одержал Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана.