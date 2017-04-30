Англичанин Усеф и испанка Марин выиграли чемпионат Европы по бадминтону

Англичанин Раджив Усеф одержал победу в одиночных соревнованиях на чемпионате Европы по бадминтону в Дании. У женщин золото завоевала испанка Каролина Марин. В миксте первенствовал английский дуэт Крис Эдкок/Габриэла Эдкок.
Бадминтон. Чемпионат Европы. Колдинг, Дания
Мужчины. Одиночный разряд
1. Раджив Усеф (Англия).
2. Андерс Антонсен (Дания).
3. Виктор Аксельсен (Дания) и Ганс-Кристиан Сольберг Виттингус (Дания)…
9-16. Владимир Мальков (Россия).
17-32. Сергей Сирант (Россия).
Женщины. Одиночный разряд
1. Каролина Марин (Испания).
2. Кирсти Гилмур (Шотландия).
3. Метте Поульсен (Дания) и Сабрина Жаке (Швейцария).
5-8. Евгения Косецкая (Россия)…
17-32. Наталья Перминова (Россия).
Микст
1. Крис Эдкок/Габриэла Эдкок (Англия).
2. Йоахим Фишер Нильсен/Кристина Педерсен (Дания).
3. Ронан Лабар/Одри Фонтейн (Франция) и Сэм Маги/Хлоя Маги (Ирландия).
5-8. Евгений Дрёмин/Евгения Димова (Россия).
9-16. Виталий Дуркин/Нина Вислова (Россия).