Селби уступает Хиггинсу после двух сессий в финале ЧМ по снукеру

Двукратный чемпион мира по снукеру англичанин Марк Селби, являющийся действующим обладателем титула, уступает четырёхкратному победителю мирового первенства шотландцу Джону Хиггинсу со счётом 7:10 после двух сессий в финале чемпионата мира, проходящего в Шеффилде.

Третья и четвёртая сессии пройдут 1 мая. Первая из них начнётся в 16:00, а вторая — в 21:00 по московскому времени. Максимальное количество фреймов — 33.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Англия

После двух сессий

Марк Селби (Англия) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 7:10.