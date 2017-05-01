Сборные ОАЭ и Бразилии победили во втором туре ЧМ по пляжному футболу

На Багамских островах продолжается чемпионат мира по пляжному футболу. В очередной игровой день сборная ОАЭ по пенальти обыграла команду Панамы. Основное время встречи группы C завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались представители сборной ОАЭ — 3:2.

В другом матче группы С сборная Парагвая победила португальцев со счётом 5:3. Сборная ОАЭ занимает первое место в группе (4 очка), парагвайцы — вторые (3), португальцы — третьи (3). У команды Панамы 0 очков.

В группе D сборная Бразилии нанесла поражение полякам — 7:4, а команда Таити одолела японцев – 4:3. Бразильцы набрали 6 очков. У команд Таити и Японии по 3 балла, у поляков — 0.