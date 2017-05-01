Чумикова стала второй на турнире по борьбе в Улан-Баторе в категории до 58 кг

В Улан-Баторе (Монголия) завершился международный турнир по спортивной борьбе — Mongolia Open. Во второй день соревнований россиянки заняли четыре призовых места. Серебряным призёром стала Вероника Чумикова (до 58 кг). Бронза в активе Екатерины Полещук, Стальвиры Оршуш (обе – до 53 кг) и Анжелы Фоменко (до 63 кг).

В первый день россиянки заняли семь призовых мест – одно первое, два вторых и четыре третьих. В частности, победу в весовой категории до 48 кг одержала Валерия Чепсаракова.

Всего в состав сборной России на эти соревнования вошли 12 спортсменок.