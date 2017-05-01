Мамедьяров: скажу честно, Крамник – один из моих любимых шахматистов

Представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров, ставший победителем шахматного мемориала Вугара Гашимова в Шамкире (Азербайджан), рассказал, как настраивался на партию последнего тура с болгарином Веселином Топаловым, и признался, что лучше всего ему удалась партия с россиянином Владимиром Крамником.

«Наверное, впервые за весь турнир я готовился так долго. Веселин всегда рискует, поэтому я рассматривал множество дебютов в его стиле: Бенони, разные староиндийские построения. Я ожидал, что он может пожертвовать материал и играть на выигрыш, потому и готовился очень тщательно. Я не возражал против ничьей, хотел играть в крепкие шахматы, как сегодня и получилось. Игра шла на два результата. Вчерашняя партия действительно оказалась очень обидной. Для меня это стало ударом, потому что я здесь весь турнир играл здорово чёрными, а тут в один момент вот так бездарно проиграл! Это было ужасно.

Очень приятно точно и сильно играть в цейтноте, как это было в партии с Крамником перед 40-м и 60-м ходами. Мне казалось, что оба раза я играл здорово, мне понравилась моя игра. Потому и считаю эту партию лучшей здесь. А так я думаю, что во всех моих выигранных партиях – с Со, Эльяновым – в какие-то моменты я играл здорово. Конечно, иногда я действовал очень рискованно и стоял хуже.

С Крамником мне с начала моей шахматной карьеры было очень тяжело играть. Я много ему проигрывал, в том числе и очень важную партию черным цветом на турнире претендентов, где я в какой-то момент стоял абсолютно выиграно, но в итоге проиграл. Но после этого как-то изменился у нас счёт. Из последних четырёх партий я выиграл три. Скажу честно, Крамник – один из моих любимых шахматистов, он играет очень красиво, сильно. Я очень рад, что иногда получается с ним хорошо играть", — цитирует Мамедьярова официальный сайт РШФ.