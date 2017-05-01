Стромский: Беларусь может получить серьёзный турнир по биатлону после 2020 года

Генеральный секретарь белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский сообщил, что Беларусь после 2020 года может получить право на проведение крупных соревнований.

«Заявки на проведение соревнований Кубка мира федерация уже подала. Мы готовы провести и чемпионат Европы. Что касается крупных соревнований, о которых вёл речь президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг на заседании в Праге, то у Беларуси высока вероятность получить серьёзный турнир после 2020 года», – приводит слова Стромского БелТА.