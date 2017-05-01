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Мамиашвили: сказал борцам РФ, что никому место в сборной на ОИ не забронировано

1 мая 2017, понедельник. 13:43. Другие

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, как напутствовал сборную России, которая отправилась в Нови-Сад (Сербия) на чемпионат Европы. Соревнования стартуют 2 мая.

«Я встречался с нашими командами перед вылетом в Сербию и сказал каждому: вы в начале олимпийского цикла, и никому в состав сборной на Игры место не забронировано, всё в ваших руках. В Сербии каждый должен себя проявить по максимуму. И только в этом случае борцы сделают заявку на то, чтобы с сегодняшнего дня быть в обойме команды.

В большинстве своём наша команда состоит из новых имён, но каждый из участников чемпионата по праву завоевал возможность выступить на нём. Каждый из них имеет уникальный шанс заявить о себе как о спортсменах, на которых мы можем рассчитывать в новом олимпийском четырёхлетии", — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Михаил Мамиашвили
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