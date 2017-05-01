Домрачева: мне достался очень хороший пёс, который рвался к финишу

Трёхкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась впечатлениями от участия в лыжных гонках на собачьих упряжках на фестивале в Шушене (Норвегия). Она заняла третье место. Победу одержал её супруг, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален.

«Ощущения, конечно, непередаваемые! Сравнить их с чем-то сложно, ведь для меня это был первый опыт выступления в упряжке с собакой. Честно признаюсь: было страшно, не знала, чего ожидать от гонки. Но мне очень понравилось, и надеюсь, такой опыт ещё повторится.

Мне достался очень хороший пёс, который рвался к финишу. Меня очень впечатлил этот вид спорта и взаимоотношения между хозяевами и собаками: это полнейшее взаимопонимание в движении к цели и преданность друг другу.

Возможно, в следующем году я снова поучаствую в соревнованиях, но всё будет зависеть от планов, от возможности совместить мои тренировочные планы с этими соревнованиями. Я рада, что находилась на сборе в Шушене в этот момент, где проходила тестирование лыж. Та неделя была очень плодотворной, я хорошо потрудилась. А её приятным завершением стал этот замечательный фестиваль», – цитирует Домрачеву официальный сайт БФБ.