Ласицкене: тренер имеет право на собственную награду на ЧМ по лёгкой атлетике

Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина), получившая разрешение от IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, поддержала нововведение чемпионатов мира, согласно которому тренеры спортсменов будут также получать медали.

«На мой взгляд, это великолепная инициатива. Личный тренер играет очень важную роль в спортивной карьере любого атлета, и медаль чемпионата мира — это такая же его заслуга, как и самого спортсмена. Так что тренер имеет право на собственную награду. Надеюсь, что через какое-то время зайдёт разговор и о том, что наставники должны получать призовые за попадание на подиум своих атлетов на крупных турнирах», — цитирует Ласицкене «Лёгкая атлетика России».