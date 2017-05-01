Совет ЕАА поддержал отмену рекордов легкоатлетов, пойманных на допинге

Совет Европейской легкоатлетической ассоциации принял рекомендации проектной группы об отмене рекордов, установленных уличёнными в приёме допинга спортсменами, сообщает официальный сайт организации.

В проекте говорится, что европейские и мировые рекорды могут считаться установленными лишь на соревнованиях высшего уровня, на которых присутствуют высочайшие стандарты судейства и технического оборудования, а спортсмен, установивший рекорд, в течение нескольких месяцев до показанного результата регулярно проходил допинг-тесты. При этом допинг-проба легкоатлета, установившего рекорд, обязательно должна быть доступна для повторной проверки в течение 10 лет. Рекорд спортсмена может быть отменён в любой момент, если атлет нарушил антидопинговые правила, даже если это могло не влиять на показанный результат.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций рассмотрит данные поправки в регламент в августе.