Гришина: недопуск российских тяжелоатлетов до Игр-2016 разыгран с подачи Америки

Действующая чемпионка России по тяжёлой атлетике в категории до 58 кг Наталья Гришина поделилась мнением о том, справедливо ли российских тяжелоатлетов не пустили на Олимпийские игры—2016 из-за допингового скандала.

«Не думаю, что наши спортсмены нарушили правила. Вся ситуация разыграна с подачи Америки. Ни для кого не секрет, что большую роль сыграли политические моменты. Пострадали невинные атлеты, которые четыре года работали на результат, и всё оказалось зря», — приводит слова Гришиной «Столица С».

Гришина также дала понять, что рассчитывает поехать на Игры-2020.

«В январе я пропустила Кубок России, который являлся отборочным на чемпионат Европы. Если вновь стану лучшей в стране, то получу шанс выступить на чемпионате мира. Каждый спортсмен мечтает победить на таком турнире. И я не исключение. Конечно, возникают мысли и об Олимпиаде…» — отметила Наталья.