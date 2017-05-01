Селби обыгрывает Хиггинса после трёх сессий в финале ЧМ по снукеру

Двукратный чемпион мира по снукеру англичанин Марк Селби, являющийся действующим обладателем титула, обыгрывает четырёхкратного победителя мирового первенства шотландца Джона Хиггинса со счётом 13:11 после трёх сессий в финале чемпионата мира, проходящего в Шеффилде.

Четвёртая сессия также пройдёт 1 мая и начнётся в 21:00 по московскому времени. Максимальное количество фреймов — 35.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Англия

Финал. После трёх сессий

Марк Селби (Англия) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 13:11.