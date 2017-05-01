Велокоманда Sky на 6 недель отстранила гонщика за расовые оскорбления соперника

Велокоманда Sky на шесть недель отстранила своего гонщика Джанни Москона от участия в соревнованиях за расистские высказывания в адрес француза Кевина Реза из FDJ в ходе третьего этапа гонки «Тура Романдии». После проведения дисциплинарного разбирательства Москон признал, что его поведение было неправильно и понял, насколько серьёзно команда Sky намерена относиться к подобного рода инцидентам, сообщает пресс-служба Sky.

23-летний итальянец извинился за свои слова перед французским гонщиком и командой FDJ, и эти извинения были приняты. Москон осведомлен, что повторение подобного инцидента может привести к расторжению его контракта с командой.