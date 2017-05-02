Селби выиграл чемпионат мира по снукеру

Англичанин Марк Селби в третий раз в карьере выиграл чемпионат мира по снукеру, одолев в финале шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:15.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Англия

Финал

Марк Селби (Англия) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 18:15.

Селби получит € 440 тыс., а Хиггинсу достанется € 160 тыс. 33-летний англичанин является лидером мирового рейтинга. Прежде он выигрывал чемпионат мира в 2014 и 2016 году. В 2015-м Марк был включён в Зал славы снукера.

Прославленный англичанин Ронни О'Салливан проиграл в четвертьфинале чемпионата мира китайцу Дину Джуньху.