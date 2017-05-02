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Иванова: на Йерской регате Елфутина не гонялась в полную силу

2 мая 2017, вторник. 09:21. Другие

Главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова рассказала, какие задачи стояли перед российскими участниками Йерской регаты. Лучшие результаты среди россиян продемонстрировали Стефания Елфутина (RS:X) и Павел Созыкин с Денисом Грибановым (470), ставшие шестыми.

«Возможно, сейчас многие удивляются, почему у наших спортсменов, скажем так, не слишком высокие результаты. Скажу так: задача показать высокий результат вообще не стояла. Практически сразу после Йерской регаты пройдут действительно важные соревнования: чемпионаты Европы в классах RS:X, «470», «Финн». Вот там задача показать максимальный результат есть. Спортсмены не могут быть постоянно на пике формы — это неправильно и практически невозможно. Поэтому в Йере мы проверяли паруса, настраивали материальную часть. Кто-то отрабатывал старты, кто-то решал другие свои задачи. Каждый работал по своей программе, каждый отрабатывал какие-то свои слабые места и готовился к основным регатам сезона.

Например, Сергей Комиссаров работал над тактикой. Стефания Елфутина – молодец, вошла в медальную гонку и заняла шестое место по итогам регаты. Но она не гонялась в полную силу. Потому что, если бы она выложилась во Франции по полной программе, то ей могло не хватить сил на чемпионат Европы. Скажу больше, стоял даже вопрос об участии в Йере наших спортсменов класса RS:X. В итоге мы решили участвовать, но не выкладываясь на 100 процентов. Повторяю, это рабочая регата.

Настрой у команды хороший, всё идёт по программе. Готовимся к следующим стартам, и в Йере была хорошая тренировка. Сезон разбит на два цикла: чемпионаты Европы в мае и чемпионаты мира в августе-сентябре. Соответственно, у нас два цикла подготовки. Сейчас спортсмены выходят на пик формы к чемпионатам Европы, затем у них будет короткий восстановительный период, а после него – опять работа. В Орхусе начнётся уже подготовка к чемпионатам мира. Нам важно вывести спортсменов на два пика формы — к стартам, на которых будет важен результат. Если вспомнить Кубок Принцессы Софии, то это было для наших ребят контрольное соревнование, и к нему необходимо было отнестись очень ответственно и показать максимум. В Йере, повторю, такой задачи не было», — цитирует Иванову официальный сайт ВФПС.

Источник: Всероссийская федерация парусного спорта Сообщить об ошибке
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Стефания Елфутина
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