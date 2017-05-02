Итальянцы сыграют с командой Сенегала в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу

На Багамских островах продолжается чемпионат мира по пляжному футболу. В матче заключительного тура в группе В сборная Ирана обыграла команду Нигерии в серии пенальти и вышла в четвертьфинал соревнований. Основное время встречи закончилось вничью 4:4, а по пенальти иранцы оказались сильнее — 2:1.

Сборная Италии сохранила лидерство в группе, разгромив мексиканцев со счётом 8:1.

В группе A первыми стали швейцарцы, обыгравшие команду Сенегала по пенальти — 6:6 (3:1). Сборная Сенегала стала второй. Команда Багамских островов победила эквадорцев со счётом 4:1.

В четвертьфинале Швейцария сыграет с Ираном, а Италия – с Сенегалом.