О’Салливан: если вы хотите выигрывать турниры, то должны играть как Селби

Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан прокомментировал победу Марка Селби на чемпионате мира 2017 года в Шеффилде. В финале действующий обладатель титула одолел четырёхкратного чемпиона мира Джона Хиггинса со счётом 18:15. В первый день финала лидер мирового рейтинга уступал со счётом 4:10. Селби стал трёхкратным чемпионом мира.

«Если вы хотите выигрывать турниры, то должны играть как Селби. Это новая, современная манера игры. Смертельный снукер», — написал О’Салливан в своём «твиттере».