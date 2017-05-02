Хиггинс: я горжусь собой, но Селби был слишком хорош сегодня

Шотландец Джон Хиггинс прокомментировал своё поражение от англичанина Марка Селби в финале чемпионата мира по снукеру в Шеффилде со счётом 15:18.

«Во второй сессии у меня были шансы, но я не сумел отправить розовый шар в среднюю лузу, а так мог бы повести 9:3. Это был важный фрейм. Марк, находясь под огромным давлением, сумел взять ту партию. Он невероятный чемпион.

Этот турнир получился просто прекрасным. Я отдал все силы и был близок к победе над великим чемпионом. Я горжусь собой, но Марк был слишком хорош сегодня», — цитирует Хиггинса BBC.