Тренер сборной США по санному спорту покинул пост из-за болезни Паркинсона

Главный тренер сборной США по санному спорту Миро Зайонц покинул свой пост из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, сообщает Associated Press. За последние два сезона подопечные 56-летнего специалиста заняли 29 призовых мест на этапах Кубка мира, а также стали трёхкратными призёрами чемпионата мира 2017 года.

Новым главным тренером команды назначен Билл Таварес. Миро Зайонц будет работать главным консультантом сборной США по санному спорту, а также примет участие в составлении тренировочных планов.