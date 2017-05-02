Космонавт-испытатель Мисуркин выиграл турнир по бадминтону «Звёздный волан»

В Звёздном городке состоялся традиционный турнир по бадминтону «Звёздный волан» среди космонавтов, сотрудников Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

В мужской одиночном разряде победу одержал космонавт-испытатель Александр Мисуркин, вторым стал сотрудник ЦПК Алексей Гупало, третье место у космонавта-испытателя Дениса Матвеева.

В парной категории золото завоевал дуэт инструктора-космонавта-испытателя Александра Скворцова и сотрудника ЦПК Вячеслава Самарцева, серебро у космонавта-испытателя Александра Мисуркина и инструктора-космонавта-испытателя Геннадия Падалки, бронза у космонавта-испытателя Дениса Матвеева и сопредседателя оргкомитета строительства Академии бадминтона Александра Долгина, сообщает официальный сайт НФБР.