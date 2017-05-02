Стали известны соперники ватерполистов РФ по суперфиналу Мировой лиги

20-25 июня в подмосковной Рузе пройдёт суперфинал Мировой лиги по водному поло среди мужчин. По итогам межконтинентального отбора в Голд-Косте (Австралия) определились все участники суперфинала.

Сборная России сыграет в группе B с командами Австралии, Хорватии и Японии. Матчи состоятся 20, 21 и 22 июня соответственно.

В группу А попали сборные Сербии, США, Италии и Казахстана. Все участники турнира пройдут в четвертьфинал, который состоится 23 июня. Полуфиналы запланированы на 24 июня, финал – на 25-е.