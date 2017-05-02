Тедеев: нормальный человек никогда олимпийским чемпионом не станет

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал о стычках, которые случаются в национальной команде, и о том, как настраивал подопечных на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

«Случаются ли стычки в сборной? Очень часто. Но я к этому отношусь так: это наш внутренний быт, мы сами с ним и разберёмся. Любое вмешательство со стороны тут может только навредить. И всё это не отменяет главного: мы – единая семья. У нас никогда не бывает, чтобы человек вышел на ковёр и отборолся вполсилы. Вся команда, весь штат – а это 60 с лишним человек – делает всё от них зависящее, чтобы восемь спортсменов, которые попадают на чемпионат мира или Олимпийские игры, сделали там всё, на что они способны.

Когда начались допинговые скандалы и к нам стали чуть ли не каждый день приезжать с проверками, мы настраивали спортсменов жёстко: «Ребята, терпите. Вы едете на войну». И я очень гордился и горжусь тем, что последнюю «золотую» точку поставил в Рио-де-Жанейро Сослан Рамонов, который в финале категории до 65 кг обыграл олимпийского чемпиона Лондона Тогрула Азгарова со счётом 11:0. А ведь в 2012-м тот победил в финале нашего легендарного Бесика Кудухова.

Нормальный человек – с нормальным чувством самосохранения – никогда олимпийским чемпионом не станет. Но беда не в этом. А в том, что очень многие, добравшись до высшей ступени олимпийского пьедестала, потом «забывают» оттуда слезть. Вроде и спорт давно закончился у человека в жизни, и сама жизнь изменилась, а он всё ещё мысленно там – с медалью на шее стоит и ждёт, что весь мир будет продолжать ему аплодировать. А надо быть реалистом", — цитирует Тедеева «Спорт-экспресс».