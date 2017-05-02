Евстигнеев: перед ватерполистами РФ будет стоять задача стать первыми в группе

Исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев рассказал о задачах, которые будут стоять перед его подопечными в суперфинале Мировой лиги. Соревнования пройдут в Рузе 20-25 июня. Россияне на групповом этапе сыграют с хорватами, японцами и австралийцами.

«Понятно, что на этот турнир приедут самые сильные команды своих континентов, но мы всё равно ставим перед собой амбициозные задачи. На старте турнира ставим задачу выйти с первого места из нашей группы, в которой собрались сильные соперники. Где ставить амбициозные задачи, если не на домашнем турнире? Этот старт станет хорошим началом для подготовки к чемпионату мира в Будапеште и хорошей проверкой, конечно. Так что начинаем подготовку 10 мая и надеемся, что Суперфинал даст начало победной серии», — цитирует Евстигнеева «Р-Спорт».