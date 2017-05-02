Российские прыгуны в воду не будут пропускать чемпионат Европы в Киеве

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева сообщила, что её подопечные не собираются пропускать чемпионат Европы в Киеве (Украина) из-за напряжённых отношений между странами. Соревнования пройдут 12-18 июня 2017 года. Моисеева возглавляет сборную России по прыжкам в воду с октября 2016 года.

«Мы выступим на чемпионате Европы, получили соответствующее одобрение МИД. Отбор на чемпионат Европы пройдёт по итогам нынешнего чемпионата России в Казани», — цитирует Моисееву «Р-Спорт».