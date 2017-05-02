МФК «Спартак» сыграет в Кубке губернатора Иркутской области

МФК «Спартак» примет участие в межрегиональном турнире «Кубок губернатора Иркутской области», сообщает официальный сайт московского клуба. На групповом этапе соперниками красно-белых будут «Сантэл» (Иркутск), «Ленком» (Иркутск) и «Лара» (Улан-Удэ). Игры группового раунда с участием «Спартака» состоятся 2-3 мая.

В состав столичной команды вошли Родион Залалетдинов, Вадим Цай, Юрий Циммерман, Сергей Попов, Георгий Нишнианидзе, Роман Аносов, Сергей Волошин, Владимир Чурляев. Также в турнире сыграет старший тренер «Спартака» Фёдор Зинченко, который закончил профессиональную карьеру год назад.