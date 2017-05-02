Ушёл из жизни олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Лобанов

Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Лобанов скончался на 65-м году жизни, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Уроженец Душанбе победил в финальном заезде каноэ-двоек на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене на дистанции 1000 метров, а восемь лет спустя завоевал бронзовую награду в аналогичной дисциплине на Олимпийских играх в Москве. Кроме того, Лобанов является восьмикратным чемпионом мира, двукратным серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Юрия Терентьевича.