Рэдклифф: предложение об аннулировании рекордов — трусливое и неправильное

Бывшая рекордсменка мира в марафоне британка Пола Рэдклифф раскритиковал идею о пересмотре европейских и мировых достижений в лёгкой атлетике.

«Это решение причинит мне боль, потому что ставит под сомнение мою репутацию и достоинство. Это трусливый и неправильный способ вычеркнуть некоторые сомнительные рекорды. Необходимо открыть дела в отношении подозреваемых в допинге и лишать их мировых рекордов только по решению суда, а не аннулировать все рекорды.

Глупо считать, что мы достигли совершенства в борьбе с допингом, поэтому я не понимаю, почему сейчас? Нельзя считать все рекорды 2015 года чистыми, а 1995 года — нет", — написала Рэдклифф на своей странице в сети «Твиттер».