Бьорндален: после завершения карьеры мне предстоит стать взрослым и найти работу

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален признался, что боится момента завершения своей карьеры.

«Честно говоря, я опасаюсь дня, когда придётся завершить карьеру. Сейчас у меня есть чувство, что этот день никогда не наступит. Мне нужна причина для того, чтобы всё закончить. Как только это произойдёт, я дам чёткий сигнал и всем расскажу об этом. После этого мне предстоит наконец стать взрослым, найти работу и другое занятие в жизни», — приводит слова Бьорндалена TV2.