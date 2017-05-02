Организаторы «Джиро д'Италия» почтят память погибшего гонщика «Астаны» Скарпони

Организаторы веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия», которая пройдёт с 5 по 28 мая, посвятят подъём Мортироло на 16-м этапе соревнований памяти итальянского гонщика «Астаны», победителя «Джиро д'Италия» Микеле Скарпони, трагически погибшего 22 апреля в результате столкновения с грузовиком на тренировке, сообщает официальный сайт веломногодневки. Гонщик, который первым преодолеет подъём Мортироло 23 мая, получит удвоенные очки в горном зачёте, а также поднимется на итоговый подиум гонки в Милане.

Перед стартом гонки все участники почтят память Скарпони минутой молчания, а на первом ряду будут спортсмены «Астаны».