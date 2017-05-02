Уват и Ханты-Мансийск примут этапы Кубка IBU по биатлону в сезоне-2017/18

Международный союз биатлонистов опубликовал предварительное расписание Кубка IBU в сезоне-2017/18. Отметим, что седьмой и восьмой этапы соревнований должны пройти в России, в Увате и Ханты-Мансийске соответственно.
Предварительное расписание Кубка IBU в сезоне-2017/18
1-й этап. Бейтостолен, Норвегия. 24-26 ноября
2-й этап. Ланцерхайде, Швейцария. 8-10 декабря
3-й этап. Обертиллиах, Австрия. 13-16 декабря
4-й этап. Брезно-Осрблье, Словакия. 5-7 января
5-й этап. Арбер, Германия. 11-13 января
Чемпионат Европы. Риднау, Италия. 22-28 января
6-й этап. Мартелль, Италия. 31 января – 3 февраля
7-й этап. Уват, Россия. 8-11 марта
8-й этап. Ханты-Мансийск, Россия. 13-17 марта.