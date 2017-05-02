Закарин и ещё четыре россиянина выступят за Katusha-Alpecin на «Джиро д'Италия»

Российский велогонщик Ильнур Закарин возглавит швейцарскую команду Katusha-Alpecin на веломногодневке Гранд-тура «Джиро д'Италия», который пройдёт с 5 по 28 мая. Его партнёрами станут россияне Максим Бельков, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Матвей Мамыкин, а также поляк Роберт Киселровски, португалец Хосе Гонсалвеш и испанцы Альберто Лосада и Анхель Висиозо

За российскую команду «Газпром-РусВело» стартуют Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Алексей Цатевич и Дмитрий Козончук.