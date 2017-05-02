Куруглиев — чемпион Европы по вольной борьбе в весе до 86 кг

Россиянин Даурен Куруглиев победил на чемпионате Европы по вольной борьбе в Нови-Саде в весовой категории до 86 кг. В финале он оказался сильнее азербайджанца Александра Гостиева со счётом 6:0. Это первая золотая медаль сборной России на текущих соревнованиях. Бронзовые медали завоевали турок Селим Яшар и представитель Венгрии Иштван Вереб.
Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия
Вольная борьба. Весовая категория до 86 кг
1. Даурен Куруглиев (Россия).
2. Александр Гостиев (Азербайджан).
3. Селим Яшар (Турция).
3. Иштван Вереб (Венгрия).