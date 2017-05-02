Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Борьба Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Угуев завоевал бронзу ЧЕ по вольной борьбе в весе до 57 кг

2 мая 2017, вторник. 22:53. Другие

Россиянин Заур Угуев завоевал бронзовую награду чемпионата Европы по вольной борьбе в Нови-Саде (Сербия) в весовой категории до 57 кг. В схватке за бронзу он оказался сильнее Зохейра Эль Уарака. Вторую бронзу получил турок Сулейман Атли, а победил представитель Азербайджана Георгий Эдишерашвили, одолевший в финале румына Андрея Дюкова.

Вольная борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия
Весовая категория до 57 кг

1. Георгий Эдишерашвили (Азербайджан).
2. Андрей Дюков (Румыния).
3. Заур Угуев (Россия).
3. Сулейман Атли (Турция).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
2 мая 2017, вторник
22:53 Угуев завоевал бронзу ЧЕ по вольной борьбе в весе до 57 кг
22:38 Куруглиев — чемпион Европы по вольной борьбе в весе до 86 кг
21:51 Закарин и ещё четыре россиянина выступят за Katusha-Alpecin на «Джиро д'Италия»
21:38 Тражукова стала пятой на ЧЕ по женской борьбе в Нови-Саде в весе до 63 кг
21:17 Уват и Ханты-Мансийск примут этапы Кубка IBU по биатлону в сезоне-2017/18
20:52 Дадашева проиграла в схватке за бронзу на ЧЕ по борьбе в весе до 48 кг
19:57 Организаторы «Джиро д'Италия» почтят память погибшего гонщика «Астаны» Скарпони
18:58 Бьорндален: после завершения карьеры мне предстоит стать взрослым и найти работу
18:44 Рэдклифф: предложение об аннулировании рекордов — трусливое и неправильное
17:47 МОК и ВАДА решили усилить сотрудничество по изучению данных из доклада Макларена
17:35 Ушёл из жизни олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Лобанов
16:44 Барнашов: сборная России по биатлону начнёт подготовку к сезону в Белокурихе
15:32 МФК «Спартак» сыграет в Кубке губернатора Иркутской области
14:46 Куруглиев вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе в Сербии
14:00 Российские прыгуны в воду не будут пропускать чемпионат Европы в Киеве
13:56 Евстигнеев: перед ватерполистами РФ будет стоять задача стать первыми в группе
12:59 Тедеев: нормальный человек никогда олимпийским чемпионом не станет
12:24 Стали известны соперники ватерполистов РФ по суперфиналу Мировой лиги
11:49 Селби: проигрывая 4:10, я сказал себе, что по крайней мере нужно бороться
11:16 Космонавт-испытатель Мисуркин выиграл турнир по бадминтону «Звёздный волан»
11:09 Тренер сборной США по санному спорту покинул пост из-за болезни Паркинсона
10:42 Хиггинс: я горжусь собой, но Селби был слишком хорош сегодня
09:52 Конькобежец Серяев перенесёт операцию по удалению межпозвоночной грыжи
09:50 О’Салливан: если вы хотите выигрывать турниры, то должны играть как Селби
09:35 Закарин опустился на 32-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI
09:33 Итальянцы сыграют с командой Сенегала в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу
09:21 Иванова: на Йерской регате Елфутина не гонялась в полную силу
09:19 Чечина стала третьей на турнире по конкуру в Линце
01:22 Селби: было непросто отстоять титул чемпиона мира по снукеру
01:10 Селби выиграл чемпионат мира по снукеру
1 мая 2017, понедельник
23:13 Велокоманда Sky на 6 недель отстранила гонщика за расовые оскорбления соперника
22:53 Назван состав сборной РФ по гандболу на матч со Швецией, капитаном стал Шишкарёв
20:59 Селби обыгрывает Хиггинса после трёх сессий в финале ЧМ по снукеру
20:45 Кристофф из Katusha-Alpecin выиграл велогонку «Эшборн — Франкфурт»
19:52 Гришина: недопуск российских тяжелоатлетов до Игр-2016 разыгран с подачи Америки
19:10 Стрелок Землин завоевал бронзу кипрского этапа Кубка мира в ските
19:04 Две золотые медали Игр-1936 будут выставлены на аукцион
18:57 Коэ поддержал проект EAA о повышении объективности рекордов в лёгкой атлетике
18:45 Савинова-Фарносова может лишиться звания лучшей легкоатлетки Европы 2011 года
18:27 Совет ЕАА поддержал отмену рекордов легкоатлетов, пойманных на допинге
17:33 «Ростов-Дон» и «Лада» разыграют золото ЧР по гандболу среди женских команд
16:04 Шельменко: если выходишь на игру просто так, то можно завершать карьеру
15:39 Ласицкене: тренер имеет право на собственную награду на ЧМ по лёгкой атлетике
14:59 Толоконников: надо возвращаться, доказывать, что отстранение ВФЛА — не помеха
13:56 Брюсов переизбран вице-президентом UWW-Europe
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
361 (8%)
Николай Лопухов
90 (2%)
Дмитрий Губерниев
907 (20%)
Валерий Польховский
389 (9%)
Леонид Гурьев
71 (2%)
Павел Ростовцев
299 (7%)
Владимир Королькевич
152 (3%)
Виталий Мутко
702 (16%)
Александр Тихонов
428 (10%)
Магдалена Нойнер
1072 (24%)
Проголосовало: 4471
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+