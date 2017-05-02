Угуев завоевал бронзу ЧЕ по вольной борьбе в весе до 57 кг

Россиянин Заур Угуев завоевал бронзовую награду чемпионата Европы по вольной борьбе в Нови-Саде (Сербия) в весовой категории до 57 кг. В схватке за бронзу он оказался сильнее Зохейра Эль Уарака. Вторую бронзу получил турок Сулейман Атли, а победил представитель Азербайджана Георгий Эдишерашвили, одолевший в финале румына Андрея Дюкова.
Вольная борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия
Весовая категория до 57 кг
1. Георгий Эдишерашвили (Азербайджан).
2. Андрей Дюков (Румыния).
3. Заур Угуев (Россия).
3. Сулейман Атли (Турция).