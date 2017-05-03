Тедеев: если бы кровотечение продлилось на 40 секунд дольше, Куруглиева бы сняли

Главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев прокомментировал победу Даурена Куруглиева на чемпионате Европы по вольной борьбе в Нови-Саде в категории до 86 кг. В финальной схватке с борцом из Азербайджана Александром Гостиевым у Даурена пошла кровь, и помощь ему оказывалась более трёх минут. По новым правилам, если кровь не могут остановить четыре минуты, то спортсмен снимается с соревнований.

«Сегодня у нас произошло дежавю с Олимпиадой, но если в Рио Аниуару Гедуеву только угрожали, что снимут с соревнований, то сегодня, если бы кровотечение продлилось на 40 секунд дольше, Куруглиева бы сняли с финала. Аккредитованные врачи чемпионата Европы пытались засунуть в нос Даурену тампон, но это кровь не останавливало. Я же воспользовался обычным крестьянским методом, засунул ему в нос вату, и кровь остановилась. А тем временем помощь уже оказывали больше трёх минут…

Сколько лет Куруглиев борется, ни разу не было шанса проявить себя на столь престижном турнире, как чемпионат Европы. Начинал борьбу сегодня он скованно, немного боялся бороться, на что я ему сказал: Даурен, за тобой золотой медали Олимпийских игр нет, проигрывать тебе нечего, выходи и борись так, как ты умеешь. Отдельно стоит сказать о полуфинале с опытным и титулованным Марсагишвили. Грузин ему навязал свою борьбу, и, в принципе, победа уже была в кармане грузинского борца, но за три секунды до конца Куруглиев сумел его обмануть и набрать победные баллы. После чемпионата Европы у него будет и психологическая уверенность, и моральная. Скажу вам честно, мне Куруглиев чем-то напоминает Абдулрашила Садулаева..." — цитирует Тедеева официальный сайт ФСБР.