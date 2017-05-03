Гиреев: у Куруглиева элементарное кровотечение, а врачи ЧЕ не могут остановить

Врач сборной России по вольной борьбе Саид Гиреев прокомментировал инцидент с российским борцом Дауреном Куруглиевым в финале чемпионата Европы в Нови-Саде в категории до 86 кг. В схватке с борцом из Азербайджана Александром Гостиевым у Даурена пошла кровь, и помощь ему оказывалась более трёх минут. По новым правилам, если кровь не могут остановить четыре минуты, то спортсмен снимается с соревнований. В итоге Куруглиев всё же сумел одержать победу.

«У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло сегодня на ковре с Дауреном Куруглиевым. И я имею ввиду не действия борца, Даурен — красавчик, отборолся надёжно и уверенно, но вот врачи… Сегодня на ковре было элементарное носовое кровотечение — и врачи чемпионата Европы не смогли его остановить. Врачей национальных команд под ковёр не пускают, а врачи чемпионата работают непрофессионально. В Рио Аниуару Гедуеву работа аккредитованных специалистов медицинского персонала стоила золотой олимпийской медали, но тогда не было ограничений по времени. Сегодня же нашего борца чуть не сняли, и не по его вине», — цитирует Гиреева официальный сайт ФСБР.