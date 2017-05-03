СК возбудил дело в отношении депутата после драки с Богомоевым

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Эхирит-Булагатского района в Иркутской области Антона Асалханова, после драки с которым были госпитализированы борец вольного стиля Александр Богомоев и тренер Баир Ильин, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

По версии следствия, Асалханов возле ограды одного из домов в посёлке Усть-Ордынский «умышленно в ходе конфликта нанёс своему знакомому несколько ударов металлической трубой в различные части тела, причинив ему телесные повреждения, результатом которых стали разрыв селезёнки и закрытая черепно-мозговая травма».

Эхирит-Булагатским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Богомоев был прооперирован после разрыва селезёнки и переведён в Иркутскую областную клиническую больницу.