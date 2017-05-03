Стал известен состав сборной России по гребле на чемпионат Европы в Чехии

Федерация гребного спорта России опубликовала состав национальной команды на чемпионат Европы 2017 года, который пройдёт с 26 по 28 мая в Рачице (Чехия). Всего в состав вошли 49 спортсменов, которые будут выступать в 11 классах. В частности, в Чехии выступят 10 гребцов РФ, не допущенных к участию в Олимпиаде-2016: Дмитрий Кузнецов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Александр Кулеш и Павел Сафонкин (восьмёрка мужская); Даниил Андриенко, Семён Яганов, Алексей Викулин, Александр Богдашин и Максим Телицын (все — четвёрка без рулевого).

Состав сборной России

Класс лодок M8+: Александр Кулеш, Иван Баландин, Георгий Ефременко, Никита Моргачев, Артём Косов, Александр Корнилов, Александр Стромкин, Антон Заруцкий, Павел Сафонкин (р). Запасные – Иван Подшивалов, Дмитрий Кузнецов.

W8+: Алевтина Савкина, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анна Карпова, Валентина Плаксина, Анна Аксёнова, Юлия Калиновская, Екатерина Копаева (р) (запасные – Елизавета Корниенко, Кира Ювченко).

М4х: Владислав Рябцев, Павел Сорин, Вячеслав Михайлевский, Андрей Потапкин (запасной – Алексей Чеперев).

W4х: Екатерина Курочкина, Юлия Волгина, Ольга Халалеева, Екатерина Питиримова (запасная – Василиса Степанова).

М4-: Григорий Щулепов, Семён Яганов, Александр Страдаев, Даниил Андриенко (запасные – Роман Ломачев и Юрий Пшеничников).

W2х: Александра Смирнова, Мария Поцевич.

LM4-: Алексей Викулин, Александр Чаукин, Александр Богдашин, Максим Телицын.

LM2-: Николай Болозин, Алексей Кияшко.

LM2х: Антон Куранов, Назар Лифшиц.

LW2х: Диана Степочкина, Анна Блиновских.

LW1x: Анастасия Лебедева.