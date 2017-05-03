Пауэлл: мой мировой рекорд был настоящим

Американский легкоатлет Майк Пауэлл раскритиковал идею о пересмотре европейских и мировых достижений в лёгкой атлетике. Пауэллу принадлежит мировой рекорд в прыжках в длину, установленный в 1991 году, — 8,95 м.

«Я уже связывался со своим адвокатом. Есть некоторые рекорды, по которым возникают вопросы. Я это понимаю, но мой рекорд был настоящим. Это история о человеческом сердце и духе, один из величайших моментов в истории.

Этим решением они уничтожат много вещей, даже не подумав. Это неправильно. В любом случае я собираюсь бороться», – цитирует Пауэлла BBC.