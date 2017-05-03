Организаторы «Джиро д'Италия» отказались от идеи зачёта спусков

Организаторы веломногодневки «Джиро д'Италия» отказались от идеи с новым зачётом за лучшее прохождение спусков, так как это вызвало негативную реакцию гонщиков, которые считают, что нововведение может привести к серьёзным травмам.

«По просьбам болельщиков мы хотели выделить важный навык, который является неотъемлемой частью велогонок, чтобы узнать и наградить лучших гонщиков. Мы не хотели спровоцировать спортсменов на риск. Безопасность гонщиков является и остаётся приоритетом „Джиро“ и организаторов гонки. Важно, чтобы каждый гонщик ощущал себя на 100% безопасно. Наша инициатива была неверно истолкована, но, чтобы развеять любые сомнения, мы отзываем своё нововведение о введении отдельного призового зачёта. Однако время будет фиксироваться, потому что мы уверены, что это интересно болельщикам», — приводит слова директора итальянского Гран-тура Мауро Веньи La Gazzetta dello Sport.