Некрасов завоевал серебро в дабл-трапе на этапе КМ в Ларнаке

Россиянин Артём Некрасов завоевал серебряную медаль в дабл-трапе на третьем этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Ларнаке (Кипр). Для Некрасова это первое призовое место на этапах Кубка мира.

В финале россиянин поразил 72 мишени из 80 возможных. Первое место с рекордом мира занял итальянец Даниэле Де Спиньо, который поразил 78 мишеней. Бронзовым призёром стал его соотечественник Давиде Гаспарини — 56 мишеней из 60.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, победитель квалификации россиянин Василий Мосин стал в финале пятым, а Виталий Фокеев не смог преодолеть квалификацию.

Стендовая стрельба. Кубок мира. Третий этап. Ларнака, Кипр

Мужчины. Дабл-трап

1. Даниэле Де Спиньо (Италия) – 78 (рекорд мира).

2. Артём Некрасов (Россия) – 72.

3. Давиде Гаспарини (Италия) – 56…

5. Василий Мосин (Россия) – 35…