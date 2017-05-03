На проведение ЧМ-2023 по лыжным видам спорта претендуют Планица и Тронхейм

Планица (Словения) и Тронхейм (Норвегия) претендуют на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта 2023 года, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Оба города должны представить свои заявки в детальном виде к 1 сентября 2017 года. Выборы состоятся в июне 2018 года на заседании совета FIS в Греции.

Помимо хозяина ЧМ по лыжным видам спорта будет выбран город, в котором пройдёт чемпионат мира по горнолыжному спорту. На его проведение претендуют Куршевель-Мерибель (Франция) и Зальбах-Хинтерглемм (Австрия).