FINA расследует причастность своего вице-президента к коррупции в ФИФА

Международная федерация плавания (FINA) намерена расследовать причастность первого вице-президента организации Хуссейна аль-Мусаллама к делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Inside the Games.

«FINA знает о информации в прессе насчёт обвинений в адрес вице-президента организации Хуссейна аль-Мусаллама. И несмотря на то, что дело напрямую не касается FINA, мы будем отслеживать ситуацию и примем все необходимые меры в соответствии с результатами расследований», — говорится в заявлении FINA.

Аль-Мусаллам является доверенным лицом главы Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АNOC) и бывшего члена совета ФИФА шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха, которого министерство юстиции США обвинило в причастности к делу президента Футбольной ассоциации Гуама Ричарда Лая, который признал себя виновным в коррупции. Сам Аль-Мусаллам опровергает причастность к коррупционному скандалу.